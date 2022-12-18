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    Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti

    Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Fransa'ya karşı finalde sahaya çıkarak Dünya Kupası tarihinin en çok sahaya çıkan ve en fazla süre alan oyuncusu oldu.
    • 18.12.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 19:26
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    Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti

    2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geliyor. Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 88 bin kişilik en büyük stadı Lusail'de oynanıyor.

    Messi, takımı Arjantin ile çıktığı Dünya Kupası'nda birçok rekor kırmayı başardı.

    35 yaşındaki yıldız oyuncu Messi, takımını Fransa karşısında 23. dakikada 1-0 öne geçirdi ve Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 12'ye çıkardı.

    Matthaus'u geçti

    Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'un rekoruna ortak olan Messi, Fransa karşısında sahaya 26.kez çıkarak liderliği ele geçirdi.

    Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti #1

    Maldini'yi geride bıraktı

    Dünya Kupası'nda en fazla süre alan oyuncu 2217 dakikayla İtalyan Paolo Maldini. Messi, Fransa finalinde 23. dakikadan itibaren bu rekoru geçmeyi başardı.

    Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti #2

    Sahaya en çok kaptan olarak çıkan isim

    Messi, Dünya Kupası'nda 19 kezle en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu. Arjantinli futbolcuyu 17 maçla Meksikalı Rafa Marquez ve 16 maçla Diego Maradona izliyor.

    35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu. Pele, aynı başarıyı dört ayla kaçırmıştı.

    Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti #3

    Bütün eleme turu maçlarında gol attı

    Öte yandan Messi, 1986'da Dünya Kupası'nın şu anki haline geçilmesinin ardından bir turnuvanın son 16 turu, çeyrek finali, yarı finalinde ve finalinde gol atan ilk oyuncu oldu.


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