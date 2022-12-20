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    Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu

    Lionel Messi Dünya Kupası'yla uyudu

    Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında en büyük pay sahibi olan Lionel Messi, kupayla yatağa girdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 15:42
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    Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı, bu sabaha karşı ülkesine döndü.

    Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve teknik direktör Scaloni indi.

    Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binerek havaalanından ayrıldı.

    Arjantin Milli Takımı’nı taşıyan otobüs, kutlamalar için Buenos Aires sokaklarını dolduran binlerce futbolseverlerin arasında ilerlemekte zorlandı.

    Coşkulu kutlamanın ardından futbolcular dinlenmek için odalarına çekildi.

    Birlikte uyudu

    Kupayı bir an olsun yanından ayırmayan Lionel Messi, 15 yıldır hayalini kurduğu kupayla uyudu. Kariyerindeki tek eksik kupayı kazanmanın mutluluğu fotoğraf karelerine yansıdı.

    Messi kupa

    Messi kupa

    Messi kupa


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