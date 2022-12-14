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    Lionel Messi: Final maçı Dünya Kupası kariyerimin son maçı olacak

    Lionel Messi: Final maçı Dünya Kupası kariyerimin son maçı olacak

    Lionel Messi, Pazar günü Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası finalinin Dünya Kupası kariyerinin sonu olacağını açıkladı.
    • 14.12.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 16:39
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    Arjantin, Messi'nin 1 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Hırvatistan'ı 3-0'la geçti ve 6. kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

    Lusail Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından mikrofonların karşısına geçen Lionel Messi, pazar günkü maçın Dünya Kupası kariyerinin son maçı olacağını ifade etti.

    "Final maçı Dünya Kupası kariyerimin son maçı olacak"

    35 yaşındaki yıldız, "Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Bu Dünya Kupası'nda yaşadığım her şey çok heyecan vericiydi. Final maçı Dünya Kupası kariyerimin son maçı olacak. Bir tanesini daha kaldıramam. Bu şekilde bitirmek en iyisi." ifadelerini kullandı.

    Lionel Messi: Final maçı Dünya Kupası kariyerimin son maçı olacak #1

    "Takımımız her maçta ilerleyerek ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı"

    Turnuvadaki ilk maçlarında Suudi Arabistan'a kaybetmelerinin çok ağır bir darbe olduğuna değinen Messi, "Kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir rakibe karşı bu sonucu almak çok ağırdı. Ancak takımımız her maçta ilerleyerek ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı." dedi.

    Lionel Messi: Final maçı Dünya Kupası kariyerimin son maçı olacak #2

    "Ne yapmamız gerektiğiniz biliyoruz"

    Kulübede çok iyi bir teknik ekibin olduğunu da belirten PSG'nin yıldızı, "Hiçbir zaman sahada kendimizi kaybolmuş hissetmedik. Ne yapmamız gerektiğiniz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Lionel Messi: Final maçı Dünya Kupası kariyerimin son maçı olacak #3


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