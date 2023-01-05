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    Lionel Messi'nin kaldırdığı kupa sahte çıktı

    Lionel Messi'nin kaldırdığı kupa sahte çıktı

    Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi'nin maç sonunda poz vererek beğeni rekoru kırdığı kupanın sahte olduğu belirlendi.
    • 05.01.2023 - 18:31
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 19:40
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    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin tam 36 yıl aranın ardından şampiyon olmuştu. Güney Amerika ülkesi, 1978 ve 1986'dan sonra kupayı 3. kez kazanırken turnuvanın yıldızı Lionel Messi olmuştu.

    Messi'nin Dünya Kupası ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirmişti.

    Fotoğraf rekor kırmıştı

    Arjantinli oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı gönderi daha önce World Record Egg'e (Dünya rekortmeni yumurta) ait rekoru geçmeyi başardı.

    Lionel Messi nin kaldırdığı kupa sahte çıktı #1

    Çift, kupanın kopya olduğunu söyledi

    Ancak o fotoğraf ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Fotoğrafta Messi'nin elinde yer alan kupanın sahte olduğu belirtildi.

    Çocuklarıyla birlikte dev finali stadyumda takip eden Paula ve Manuel çifti Messi'nin elindeki kupanın kendi kupalarının kopyası olduğunu ifade ettiler.

    Lionel Messi nin kaldırdığı kupa sahte çıktı #2

    "Fotoğraflara baktığımızda Lionel Messi'nin kupamızı kaldırdığını anladık"

    Konuya dair Paula, Arjantin gazetesi Clarin'e açıklamalarda bulundu.

    Kupanın kendilerinin olduğunu söyleyen Paula, "Kupa öncesi bir kupa yaptırdık. Kupa orjinal ağırlığındaydı ve altın renge boyandı. Amaç oyuncuların kupayı imzalamalarıydı. Ancak kupa sahaya üç kez götürüldü. İlk olarak Paredes'in bir akrabası aldı ve o imzaladı. Daha sonra oyuncuların aileleri istedi ve onlar da kupayla fotoğraf çekildiler. Oyuncu yakınları bana "Kupayı kaybettin" dediler. Eğlendik ama geri istedik. Bir kaç oyuncuya "Paredes'in elindeki kupa bizim" dedik.

    Lautaro Martinez getirdi ve imzaladı. Fotoğraflara baktığımızda Lionel Messi'nin kupamızı kaldırdığını anladık. Özellikle alt kısımlardaki detaylardan bunu anladık. Bu kupanın bizim olduğunu doğruluyordu. Hatta Messi'nin eşi Antonella ve çocuklarından biri de kupayı kaldırdı." dedi

    Lionel Messi nin kaldırdığı kupa sahte çıktı #3


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