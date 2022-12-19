Lionel Messi'nin kupa koleksiyonu

2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Lionel Messi kariyerindeki tek ve en büyük eksiği de tamamladı.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin zafere ulaşırken Lionel Messi de kariyerinin tek ve en büyük eksiğini gidermiş oldu.

Daha önce 2014 Dünya Kupası'nda final oynayan Messi, 8 yıl sonra bir kez daha final gördü ve bu kez kupayı kazanmayı başardı.

Milli Takım'da kupaları topluyor

Messi böylece Copa America zaferinin ardından Arjantin formasıyla Dünya Kupası sevinci de yaşadı. Bu şampiyonluğun ardından 35 yaşındaki yıldız, kariyerindeki 40. kupasını kazandı

Lionel Messi'nin kariyerinde kazandığı kupalar:

1 - Dünya Kupası

1 - Copa America

4 - Şampiyonlar Ligi

3 - UEFA Süper Kupa

3 - Kulüpler Dünya Kupası

10 - La Liga

1- Ligue 1

7 - Kral Kupası

8 - İspanya Süper Kupa

1 - Fransa Süper Kupa

1 - 2008 Olimpiyat Şampiyonu