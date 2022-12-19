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    Lionel Messi'nin kupa koleksiyonu

    2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Lionel Messi kariyerindeki tek ve en büyük eksiği de tamamladı.
    • 19.12.2022 - 12:28
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    Lionel Messi'nin kupa koleksiyonu

    2022 Dünya Kupası'nda Arjantin zafere ulaşırken Lionel Messi de kariyerinin tek ve en büyük eksiğini gidermiş oldu.

    Daha önce 2014 Dünya Kupası'nda final oynayan Messi, 8 yıl sonra bir kez daha final gördü ve bu kez kupayı kazanmayı başardı.

    Milli Takım'da kupaları topluyor

    Messi böylece Copa America zaferinin ardından Arjantin formasıyla Dünya Kupası sevinci de yaşadı. Bu şampiyonluğun ardından 35 yaşındaki yıldız, kariyerindeki 40. kupasını kazandı

    Lionel Messi nin kupa koleksiyonu #1

    Lionel Messi'nin kariyerinde kazandığı kupalar:

    1 - Dünya Kupası

    1 - Copa America

    4 - Şampiyonlar Ligi

    3 - UEFA Süper Kupa

    3 - Kulüpler Dünya Kupası

    10 - La Liga

    1- Ligue 1

    7 - Kral Kupası

    8 - İspanya Süper Kupa

    1 - Fransa Süper Kupa

    1 - 2008 Olimpiyat Şampiyonu

    Lionel Messi nin kupa koleksiyonu #2


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