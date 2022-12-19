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    Lionel Scaloni: Bu takım ülkemizi çok gururlandırdı

    2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı penaltılarda yenerek şampiyon oldu. Maçtan sonra Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scolani, takımlarının ülkelerini çok gururlandırdığını söyledi.
    • 19.12.2022 - 08:49
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    Lionel Scaloni: Bu takım ülkemizi çok gururlandırdı

    FIFA 2022 Dünya Kupası final maçında tarihin en büyük çekişmesi yaşandı. Arjantin ve Fransa'nın adeta görsel şölen sunduğu maçta Fransa'yı penaltılarda 4-2 mağlup eden Arjantin, kupaya uzandı.

    Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni açıklamalarda bulundu.

    "Bu takım ülkemizi çok gururlandırdı"

    Ülkelerini gururlandırdıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Scaloni, "Çok gururluyum. Maç başlayana kadar hiç heyecanlı değildim ama maç sırasında kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Bu takım ülkemizi çok gururlandırdı. Tarihi bir an yaşadık. Şimdi sabahlara kadar eğlenelim." ifadelerini kullandı.

    Lionel Scaloni: Bu takım ülkemizi çok gururlandırdı #1

    Copa America'yı kazanmıştı

    Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, daha önce Copa America'yı da kazanmayı başarmıştı.

    Lionel Scaloni: Bu takım ülkemizi çok gururlandırdı #2


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