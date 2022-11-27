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    Lucas Hernandez, futbolu bırakmayı düşündü

    Dünya Kupası'nda Avustralya maçında sakatlanan Fransız yıldız Lucas Hernandez'in talihsiz sakatlık sonrası futbolu bırakmayı düşündüğü öğrenildi.
    • 27.11.2022 - 18:37
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    Lucas Hernandez, futbolu bırakmayı düşündü

    2022 Katar Dünya Kupası D Gurbu'nda son şampiyon Fransa'nın Avustralya'yı 4-1 yendiği mücadelenin 13. dakikasında Lucas Hernandez sakatlanarak oyundan çıkmış ve turnuvaya devam edemeyeceği açıklanmıştı.

    Sakatlık sonrası futbolu bırakmayı düşündü

    Ön çapraz bağları kopan 26 yaşındaki yıldız oyuncu, Avrupa basınında Bild ve L'Equipe'nin haberlerine göre, yaşadığı sakatlık sonrasında futbolu bırakmayı düşündü.

    Lucas Hernandez, futbolu bırakmayı düşündü #1

    Yakın çevresi Hernandez'i ikna etti

    4 yılda bir gerçekleşen turnuvaya sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Hernandez'i çevresinden arkadaşları ve annesi Laurence Py pes etmemesine ikna ettiği ve ameliyata girerek kısa sürede rehabilitasyona başlaması ikna ettiği haberin detayları arasında.

    Lucas Hernandez, futbolu bırakmayı düşündü #2

    Bayern Münih'e 80 milyon euro karşılığında transfer olmuştu

    Bayern Münih'te forma giyen Hernandez, 2019'de 80 milyon euro bonservisle Alman devine transfer olmuştu.

    Bu süreçte Bayern'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 262 gün forma giyememişti.

    Lucas Hernandez, futbolu bırakmayı düşündü #3

    6 ay sahalardan uzak kalacak

    Fransız yıldızın yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle en az 6 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Bayern formasıyla 11 maça çıkan stoper ve sol bek bölgelerinde oynayabilen Hernandez takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

    Lucas Hernandez, futbolu bırakmayı düşündü #4


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