Lucas Hernandez, futbolu bırakmayı düşündü

Dünya Kupası'nda Avustralya maçında sakatlanan Fransız yıldız Lucas Hernandez'in talihsiz sakatlık sonrası futbolu bırakmayı düşündüğü öğrenildi.

2022 Katar Dünya Kupası D Gurbu'nda son şampiyon Fransa'nın Avustralya'yı 4-1 yendiği mücadelenin 13. dakikasında Lucas Hernandez sakatlanarak oyundan çıkmış ve turnuvaya devam edemeyeceği açıklanmıştı.

Sakatlık sonrası futbolu bırakmayı düşündü

Ön çapraz bağları kopan 26 yaşındaki yıldız oyuncu, Avrupa basınında Bild ve L'Equipe'nin haberlerine göre, yaşadığı sakatlık sonrasında futbolu bırakmayı düşündü.

Yakın çevresi Hernandez'i ikna etti

4 yılda bir gerçekleşen turnuvaya sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Hernandez'i çevresinden arkadaşları ve annesi Laurence Py pes etmemesine ikna ettiği ve ameliyata girerek kısa sürede rehabilitasyona başlaması ikna ettiği haberin detayları arasında.

Bayern Münih'e 80 milyon euro karşılığında transfer olmuştu

Bayern Münih'te forma giyen Hernandez, 2019'de 80 milyon euro bonservisle Alman devine transfer olmuştu.

Bu süreçte Bayern'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 262 gün forma giyememişti.

6 ay sahalardan uzak kalacak

Fransız yıldızın yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle en az 6 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bayern formasıyla 11 maça çıkan stoper ve sol bek bölgelerinde oynayabilen Hernandez takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.