Luka Modric'in hedefi 2026 Dünya Kupası'nda oynamak Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Luka Modric, 2026 yılında Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile boy göstermek istiyor.

Haber Merkezi

Kariyerini İspanya LaLiga devi Real Madrid'de sürdüren yıldız futbolcu Luka Modric, geleceği açısından önemli bir karara imza attı.

2012 yılından bu yana Madrid ekibinin formasını başarıyla giyen Modric, ilerleyen yaşına rağmen futbol kariyerini sürdürmeyi hedefliyor.

38 yaşında olmasına rağmen gösterdiği istikrarlı performansla futbolseverlerin takdirini kazanan orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek istiyor.

HAYALİ 2026 DÜNYA KUPASI

İspanya basınından Diario AS'ın haberine göre; Luka Modric, milli takımla devam edecek.

Deneyimli oyuncunun hayali, Hırvatistan formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda oynamak.

SÖZLEŞMESİNİ YENİLEDİ

Kulübü Real Madrid'le olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Modric, eflatun-beyazlılarla 536 resmi maça çıktı.

Başarılı isim, bu karşılaşmalarda 39 gol ve 86 asiste imza attı.

MİLLİ FORMAYI 178 KEZ GİYDİ

İlk kez 1 Mart 2006 tarihinde giydiği Hırvatistan milli takımı forması ile 178 maça çıkan Modric, 26 gol ve 29 asistle mücadele etti.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA 48 ÜLKE OLACAK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 ülke yer alacak.

Kupada 8 grupta 32 takım yerine 12 grupta 48 takım mücadele edecek.

Dev organizasyon 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.