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    Merih Demiral: Dünya Kupası'na gideceğiz

    Milli Takım'ın Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ettiği maçın ardından Merih Demiral, "İnşallah grubu en iyi şekilde bitirip Dünya Kupası'na gideceğiz." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 22:08
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 22:09
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    Merih Demiral: Dünya Kupası'na gideceğiz

    A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık’ı konuk etti.

    Milliler, mücadeleden 6-0 galip ayrıldı. Maçta 1 gol kaydeden Merih Demiral, açıklamalarda bulundu.

    "DÜNYA KUPASINA GİDECEĞİZ"

    Demiral açıklamalarında, "Çok mutluyuz. Hak ederek bir galibiyet aldık. Gereken mücadeleyi gösterdik. Ben de sonunda karşı kaleye atmayı başardım.

    İnşallah grubu en iyi şekilde bitirip Dünya Kupası'na gideceğiz. Buna hepimiz inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Merih Demiral: Dünya Kupası na gideceğiz #1

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