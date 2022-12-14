Messi ve Alvarez'in 11 yıl önce çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı

Arjantin'i finale taşıyan Messi ve Alvarez'in yolu 11 yıl önce kesişti. O zaman Messi'yle fotoğraf çektirmek isteyen Alvarez, şimdi ikonuyla ülkesini Dünya Kupası finaline taşıdı.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti.

Maçın kazanılmasında başrol oynayan ve 1 gol 1 asistle oynayan Lionel Messi ile 2 gol atan genç oyuncu Julian Alvarez'in yolları 11 sene önce kesişti.

Fotoğrafları ortaya çıktı

Çocukluğundan bu yana Messi ile yan yana oynamanın hayalini kurduğu bilinen Alvarez'in 11 yıl önce ikonu ile çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

18 mücadelede birlikte forma giydiler

2011'de Messi ile çektirdiği fotoğrafı gururla saklayan Alvarez, futbol efsanesiyle birlikte oynama hayalini ilk olarak 4 Haziran 2021’deki Arjantin-Şili maçında gerçeğe dönüştürdü. İkili daha sonra 18 karşılaşmada birlikte milli formayı giydi.

Dünya Kupası şampiyonluğuna 1 adım kaldı

Dün akşamki maçın iki kahramanı, Arjantin'in gollerinde de başrol oynadı ve Lionel Messi'nin tek eksiği Dünya Kupası şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşıldı.