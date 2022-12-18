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    Messi ve Ronaldo rekabetinde son durum

    Messi ve Ronaldo rekabetinde son durum

    2022 Dünya Kupası finalinde son maçına çıkan Lionel Messi, şampiyonluğa uzanmayı başardı. Böylece Lionel Messi rakibi Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.
    • 18.12.2022 - 21:30
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiminde Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Arjantin, normal süresi 2-2 uzatmaları 3-3 biten maçta, penaltılardaki 4-2'lik üstünlüğüyle Dünya Kupası'nı kazanırken, Fransa ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

    Messi kapanışı kupa ile yaptı

    Son Dünya Kupası maçına çıkan 35 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinin son turnuvasına şampiyonlukla kapattı. Messi bu maçta 2 gol kaydetmeyi başardı ve rakibi Cristiano Ronaldo'yu geçmeyi başardı.

    Messi ve Ronaldo rekabetinde son durum #1

    İlk golünü penaltıdan attı

    Dakikalar 21'i gösterirken Ousmane Dembele'nin Angel Di Maria'ya ceza alanı içinde arkadan yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Szymon Marciniak penaltı noktasını gösterdi.

    Topun başına geçen Lionel Messi, yaptığı vuruşla kaleci Hugo Lloris ve topu ayrı köşelere göndererek ilk golünü attı.

    Messi ve Ronaldo rekabetinde son durum #2

    Uzatmalarda yine sahneye çıktı

    Ceza alanında topla buluşan Lautaro Martinez'in sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Hugo Lloris topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Lionel Messi'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta top bu kez kale çizgisini geçti. Messi bu golle Dünya Kupaları tarihinde 13. golünü attı.

    Messi ve Ronaldo rekabetinde son durum #3

    Messi, Ronaldo'yu geride bıraktı

    Messi kazandığı bu kupayla en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak kupa koleksiyonuna en önemli parçayı ekledi.

    Bu sonucun ardından sosyal medyada taraftarların bir çoğu Messi ve Ronaldo arasındaki rekabetin sona erdiğini ve Messi'nin tarihin en iyisi olduğu fikrini savundu.

    Messi ve Ronaldo rekabetinde son durum #4

    Ronaldo gözyaşlarıyla turnuvaya veda etmişti

    37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası çeyrek finalinde takımı Portekiz ile Fas'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Ronaldo maçın ardından gözyaşalarına hakim olamamıştı.

    Messi ve Ronaldo rekabetinde son durum #5


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