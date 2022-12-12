Messi'nin eleştirdiği Mateu Lahoz, Dünya Kupası'nda görev almayacak

Lionel Messi'nin Hollanda maçının ardından eleştirdiği hakem Mateu Lahoz'un 2022 Dünya Kupası'nda görevi sona erdi.

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tırmanıyor. Yarı final maçları için bekleyiş devam ederken, eleştirilerin odağına yerleşen hakem Mateu Lahoz, kalan dört maçta hakemlik yapmayacak.

Messi, Lahoz'u eleştirmişti

Maç sonunda büyük eleştrilere maruz kalan İspanyol hakem Lahoz, çeyrek final mücadelesinde gösterdiği 15 sarı kart verdiği kararlar ile Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin büyük eleştrisine maruz kalmıştı.

"Bence FIFA bununla ilgilenmeli"

İki takımın da maç içindeyken ve devamında hakem Lahoz'un kararlarına karşı yoğun tepki gösterirken, Arjantin'in kaptanı Messi karşılaşmanın ardından şu sözleri söylemişti:

"Bence FIFA bununla ilgilenmeli, bu kadar büyük ve önemli bir maça böyle bir hakem koyamaz. Hakem göreve hazır olmakta başarısız olamaz."





Lahoz Katar'dan ayrıldı

İspanyol COPE ajansı, Lahoz'un yarı finaller, üçüncülük ve final maçı öncesi Katar'dan ayrıldığını yazdı.

45 yaşındaki Lahoz'un yardımcılıklarını üstlenen Pau Cebrian Devis ve Roberto Diaz Palomar'ın turnuvada devam edeceği bildiriliyor.

Yarı final maçını Orsato yönetecek

Arjantin ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geleceği yarı final maçında İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çalacağı açıklandı.