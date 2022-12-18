Messi’nin giydiği kıyafet Fatih Altaylı’yı rahatsız etti

Fatih Altaylı, Messi’nin Dünya Kupası’nı kaldırmadan önce Katar’ın geleneksel kıyafetini giymesini rezillik olarak nitelendirdi.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Arjantin, Fransa'yı penaltılarda 4-2 yenerek şampiyon oldu.

Maçta Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar'ın geleneksel kıyafetiyle Dünya Kupasını kaldırdı.

Messi'nin bu hareketi gazeteci Fatih Altaylı'yı rahatsız etti. Altaylı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Messi milli forma yerine o acayip Katar zımbırtısı ile kupa kaldırıyor"

Altaylı paylaşımında, "Messi milli forman yerine o acayip katar zımbırtısı ile kupa kaldırıyor. Sıçayım böyle futbola. Katar para ile her şeyi satın aldı. Rezillik. Utanç. Terbiyesizlik. Saygısızlık." ifadelerini kullandı.