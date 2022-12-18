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    Messi'nin golü sonrası Arjantin'de büyük sevinç yaşandı

    Messi'nin golü sonrası Arjantin'de büyük sevinç yaşandı

    Dünya Kupası finalinde Lionel Messi, 23'üncü dakikada topu filelerle buluşturdu. Messi'nin golünün ardından Buenos Aires sokaklarındaki sevinç sesleri kaydedildi.
    • 18.12.2022 - 20:04
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 21:06
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası heyecanında bugün son gün.

    Final mücadelesinde Fransa ile Arjantin karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin ilk golü, 23'üncü dakikada Lionel Messi'den geldi.

    Buenos Aires'te sevinç sesleri yükseldi

    Messi'nin golünün ardından Buenos Aires sokaklarındaki sevinç sesleri, kayıt altına alındı.

    Messi'nin golü sonrası Arjantin'de büyük sevinç yaşandı

    Messi nin golü sonrası Arjantin de büyük sevinç yaşandı #1

    Messi nin golü sonrası Arjantin de büyük sevinç yaşandı #2

    Messi nin golü sonrası Arjantin de büyük sevinç yaşandı #3

    Messi nin golü sonrası Arjantin de büyük sevinç yaşandı #4

    Messi nin golü sonrası Arjantin de büyük sevinç yaşandı #5


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