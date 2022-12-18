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- Messi'nin golü sonrası Arjantin'de büyük sevinç yaşandı
Messi'nin golü sonrası Arjantin'de büyük sevinç yaşandı
Dünya Kupası finalinde Lionel Messi, 23'üncü dakikada topu filelerle buluşturdu. Messi'nin golünün ardından Buenos Aires sokaklarındaki sevinç sesleri kaydedildi.
- 18.12.2022 - 20:04
- Güncelleme : 18.12.2022 - 21:06
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası heyecanında bugün son gün.
Final mücadelesinde Fransa ile Arjantin karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk golü, 23'üncü dakikada Lionel Messi'den geldi.
Buenos Aires'te sevinç sesleri yükseldi
Messi'nin golünün ardından Buenos Aires sokaklarındaki sevinç sesleri, kayıt altına alındı.
Messi'nin golü sonrası Arjantin'de büyük sevinç yaşandı