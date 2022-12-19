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    Mesut Özil'den Benzema göndermesi

    2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, penaltılar sonucunda Fransa'yı 4-2 geçerek şampiyonluğa ulaştı. Unutulmaz final sonrası Mesut Özil'in paylaşımı dikkat çekti.
    • 19.12.2022 - 08:40
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    Mesut Özil'den Benzema göndermesi

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.

    Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

    Mesut, Benzema'nın yokluğuna dikkat çekti

    Unutulmaz finalin ardından Mesut Özil sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda maça çıkamayan Karim Benzema'nın yokluğuna dikkat çekti.

    Mesut Özil den Benzema göndermesi #1

    Yarı finalde Fas'ı desteklemişti

    Mesut Özil daha önce Fransa-Fas yarı final maçında, "Bu harika Dünya Kupası yarı finali için sabırsızlanıyorum. Haydi Fas" mesajıyla Fas'a destek vermişti.

    Mesut Özil den Benzema göndermesi #2


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