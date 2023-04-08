MHK Başkanı Lale Orta hakkında suçduyurusu Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Fırat Develioğlu, Lale Orta hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Galatasaray Kulübü üyesi Fırat Develioğlu, MHK Başkanı Lale Orta hakkında suç duyurusunda bulundu.

Develioğlu şunları söyledi:

"Gördüğüm lüzum üzerine Lale Orta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Suçlu varsa cezasını çekecektir."

Ne olmuştu?

Spor muhabirleri Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç üç hafta önce, MHK Başkanı Lale Orta’nın eskiden görev yaptığı beIN Sports’a baskı yaptığını ve Trio programında geçen hafta oynanan Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasında bir pozisyona kırmızı kart diyen eski hakemlere kızdığı, yorumcuları tehdit ettiği ve VAR odasından bir görüntüyü maç özetine koydurduğunu iddia etti.

Söz konusu pozisyonda Galatasaraylı sporcu Nicolo Zaniolo ile Kasımpaşalı sporcu Ryan Donk arasındaki mücadele sonrası hakem kart göstermemiş, VAR uyarıda bulunmamıştı.

Yorumcular Donk’a kırmızı kart verilmesi gerektiğini söylemişti.

Orta, iddiaları yalanlamıştı.

Bu iddialardan sonra devam eden hakem hatalarından dolayı da Orta, Galatasaray’ın hedefindeydi.