Michy Batshuayi: Ağlayan birçok oyuncu oldu

Michy Batshuayi: Ağlayan birçok oyuncu oldu

2022 Dünya Kupasına gruplarda veda ederek hayal kırıklığı yaşayan Belçika'da Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Bathuayi, maç sonunda birçok oyuncunun ağladığını söyledi.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun üçüncü ve son maçında Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Roberto Martinez'in yönetimindeki Belçika, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Hırvatistan, Fas'ın ardından grubu 2. sırada tamamladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika ise Dünya Kupası'nda gruplarda veda etti.

Belçika'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki tek golünü atan Fenerbahçe'nin forveti Michy Batshuayi, erken vedayı değerlendirdi.

"Birçok oyuncu soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadı"

Batshuayi, "Birçok oyuncu soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadı. Hiçbirimiz bu elenmeyi beklemiyorduk. Çok şaşırdık. Ağlayan birçok oyuncu oldu. Sonuçta, bazı oyuncuların son Dünya Kupası deneyimiydi." dedi.

"Çok fazla pişmanlık olması normaldir"

"Sonuçta bu Dünya Kupası, herhangi bir hazırlık maçı değil." diyen Batshuayi, "Her 4 yılda bir gerçekleşen turnuvada erkenden eleniyorsanız çok fazla pişmanlık olması normaldir." ifadelerini kullandı.

"Martinez de bu kararını gözyaşları içerisinde bize aktardı"

Roberto Martinez'in görevi bırakmasıyla ilgili gelen soruya Batshuayi, "Hepimiz çok şaşırdı. Martinez de bu kararını gözyaşları içerisinde bize aktardı." cevabını verdi.

"Belçika, şimdiden sonraki turnuvalar için harekete geçmeli"

29 yaşındaki Fenerbahçeli golcü, "Belçika, şimdiden sonraki turnuvalar için harekete geçmeli. Önümüzde EURO 2024 var ve vakit kaybetmeden o turnuvaya odaklanmalıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.