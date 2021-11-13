Milli Takımımız, Cebelitarık'ı 6 golle yendi

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık’ı konuk etti.

Maça baskılı başlayan Bizim Çocuklar, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

11. dakikada sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, attığı nefis çalımın ardından topu ağlara gönderdi ve Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi.

Maçın 22. dakikasında hakem Boiko, Olivero'nun Zeki'ye yaptığı faul sonucu VAR incelemesine gitti ve oyuncuya kırmızı kart gösterdi.



38. dakikada Halil Dervişoğlu topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. 41. dakikada rakibi hazırlıksız yakalayan Milli Takım, yine Halik Dervişoğlu ile farkı 3'e çıkardı.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Milli Takımımız, devre arasına 3-0 önde gitti.

MİLLİLERDEN GOL YAĞMURU

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Milli Takım, 10 kişi rakibine karşı ciddi posizyonlar üretti.

65. dakikada arka direğe kesilen topa hareketlenen Merih Demiral, topu ağlara gönderdi ve durumu 4-0'a getirdi.

81. dakikada Serdar Dursun attığı golle farkı 5'e çıkarırken, 84. dakikada Mert Müldür skoru 6-0 yaptı.

İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİK

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Milliler 6-0 kazanarak ikinci sıraya yükseldi.

Grubun diğer maçında Norveç, Letonya ile 0-0 berabere kaldı.



