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    Neymar, takım arkadaşlarının mesajlarını yayınladı

    Neymar, takım arkadaşlarının mesajlarını yayınladı

    Dünya Kupası hayalleri yarım kalan Brezilyalı futbolcular, WhatsApp mesajlarıyla birbirlerini teselli etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 17:07
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    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'da, futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

    Başta Neymar olmak üzere birçok yıldız futbolcu, elenmenin üzüntüsünü atlatamadı.

    Kendisi ve takım arkadaşları için zorlu bir eve dönüş olduğunu belirten Neymar, "Bu yenilgi, beni kesinlikle en çok yaralayan, 10 dakika felçli bırakan ve hemen ardından durmaksızın ağlamaya başlatan yenilgiydi." sözleriyle duygularını dile getirdi.

    PSG'nin yıldızı, Thiago Silva, Marquinhos ve Rodrygo'dan gelen WhatsApp mesajlarını da izinleri olmadan Instagram hesabından paylaştı.

    "Güçlü olmalıyız"

    Neymar, Hırvatistan'a karşı penaltı atışlarında başarısız olan iki Brezilyalıdan biri olan Marquinhos'a, "Bir penaltı senin hakkında düşündüklerimi değiştirmeyecek." diye yazdı.

    Marquinhos ise "Her şeyin iyi gitmesini gerçekten istedim. Ama güçlü olmalıyız, zaman tanımalıyız ve futbolun bize neler hazırladığını bilmeliyiz." şeklinde yanıt verdi.

    Neymar

    "Ağlamak istiyorum"

    Thiago Silva'ya "Sana bu kupayı vermeyi gerçekten çok istiyordum." diyen Neymar, tecrübeli futbolcudan "Gerçekten hayal ettiğimden daha berbat. Buna dayanamıyorum. Kaybettiğimize inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Ağlamak istiyorum." yanıtını aldı.

    Neymar

    Neymar, kaçırdığı penaltı ve hatası için özür dileyen Rodrygo'nun moralini de yükseltmeye çalıştı.

    Neymar


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