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    Paul Pogba, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

    Paul Pogba'nın menajeri, Fransız futbolcunun sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nda oynayamayacağını açıkladı.
    • 31.10.2022 - 20:03
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    Paul Pogba, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

    Sezon başında Manchester United'tan Juventus'a geri dönen Paul Pogba, Dünya Kupası'nı kaçıracak.

    Fransız oyuncunun menajeri, yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun sakatlığı nedeniye Katar'da olamayacağını açıkladı.

    2023'ten önce sahalara geri dönemeyecek

    29 yaşındaki orta saha, Amerika kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu.

    Yıldız oyuncunun ağrılarının nüksettiği kaydedildi. Pogba'nın 2023'ten önce sahalara geri dönemeyeceği kaydedildi.

    Paul Pogba, Dünya Kupası nda forma giyemeyecek #1

    İlk maç Avustralya'ya karşı

    2022 Dünya Kupası'nda Fransa; Danimarka, Avustralya, Tunus'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek. Fransızlar, D Grubu'nda ilk maçını 22 Kasım Salı günü Avustralya'ya karşı oynayacak.

    Paul Pogba, Dünya Kupası nda forma giyemeyecek #2


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