- Haberler
- Dünya Kupası Haberleri
- Paul Pogba, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek
Paul Pogba, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek
Paul Pogba'nın menajeri, Fransız futbolcunun sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nda oynayamayacağını açıkladı.
- 31.10.2022 - 20:03
Sezon başında Manchester United'tan Juventus'a geri dönen Paul Pogba, Dünya Kupası'nı kaçıracak.
Fransız oyuncunun menajeri, yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun sakatlığı nedeniye Katar'da olamayacağını açıkladı.
2023'ten önce sahalara geri dönemeyecek
29 yaşındaki orta saha, Amerika kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu.
Yıldız oyuncunun ağrılarının nüksettiği kaydedildi. Pogba'nın 2023'ten önce sahalara geri dönemeyeceği kaydedildi.
İlk maç Avustralya'ya karşı
2022 Dünya Kupası'nda Fransa; Danimarka, Avustralya, Tunus'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek. Fransızlar, D Grubu'nda ilk maçını 22 Kasım Salı günü Avustralya'ya karşı oynayacak.