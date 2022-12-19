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    Pele: Eminim şu anda Diego gülümsüyordur

    Dünya futbolunun efsane ismi Pele, sosyal medya hesabından Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunu kutladı. Pele, yayınladığı mesajında Maradona'dan bahsetti.
    • 19.12.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 11:44
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    Pele: Eminim şu anda Diego gülümsüyordur

    Katar'da 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltı atışları sonunda yenen Arjantin, şampiyonluğa ulaştı.

    Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Pele, Arjantin'in şampiyonluğunu kutlarken Kylian Mbappe'den övgüyle bahsetti.

    "Tebrikler Arjantin, eminim Diego şu anda gülümsüyordur"

    Pele, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Futbol, her zaman olduğu gibi hikayesini büyüleyici bir şekilde anlatmaya devam ediyor. Messi, hak ettiği gibi ilk Dünya Kupası'nı kazandı.

    Sevgili dostum Mbappe, sporumuzun geleceğine yönelik bu gösteriyi izlemek ne büyük bir hediye. Ve inanılmaz bir turnuva geçiren Fas'ı tebrik ediyorum. Tebrikler Arjantin, eminim Diego şu anda gülümsüyordur."

    Pele: Eminim şu anda Diego gülümsüyordur #1

    3 Dünya Kupası zaferi yaşadı

    1956'da başladığı futbol kariyerini 1978 yılında sonlandıran Pele, Brezilya Milli Takımı'yla 1958, 1962 ve 1970 yıllarında 3 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

    Pele: Eminim şu anda Diego gülümsüyordur #2

    Sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor

    Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle 2021'e ameliyata alınan Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin, artık kemoterapiye yanıt vermediği ve yaşam sonu bakımına alındığı biliniyor.

    Pele: Eminim şu anda Diego gülümsüyordur #3


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