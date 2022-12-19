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- PSG'ye transfer olan Dünya Kupası'nı kazanıyor
PSG'ye transfer olan Dünya Kupası'nı kazanıyor
- 19.12.2022 - 12:47
- Güncelleme : 19.12.2022 - 13:17
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa finalde karşı karşıya geldi. Arjantin, penaltı atışları sonucu Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
Dünyaca ünlü yıldızların PSG'ye transfer olduktan sonra Dünya Kupası kazanması geleneği dikkat çekti.
Ronaldinho 2002'de zafere ulaştı
2001'de Brezilyalı yıldız Ronaldinho, Gremio'dan 5 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
1 yıl sonra Ronaldinho, Japonya-Güney Kore ortaklığındaki Dünya Kupası'nda zafere ulaştı.
Mbappe 19 yaşında kupayı kazandı
2017'de Kylian Mbappe, 180 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
1 yıl sonra Mbappe, Fransa Milli Takımı ile Rusya'daki turnuvaya damgasını vurarak 19 yaşında şampiyonluğa uzandı.
Messi en büyük eksiği olan Dünya Kupası'nı aldı
2021 yazında Lionel Messi, gözyaşları içerisinde Barcelona'dan ayrılıp Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
Messi, 1 yıl sonra kariyerindeki en büyük eksiği tamamlayarak Arjantin ile mutlu sona ulaştı.