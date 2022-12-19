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    PSG'ye transfer olan Dünya Kupası'nı kazanıyor

    PSG'de forma giymiş dünyaca ünlü yıldızlar Ronaldinho, Mbappe ve Messi'nin Fransız ekibine transfer olduktan 1 sene sonra Dünya Kupası kazanması dikkat çekti.
    • 19.12.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 13:17
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    PSG'ye transfer olan Dünya Kupası'nı kazanıyor

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa finalde karşı karşıya geldi. Arjantin, penaltı atışları sonucu Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

    Dünyaca ünlü yıldızların PSG'ye transfer olduktan sonra Dünya Kupası kazanması geleneği dikkat çekti.

    Ronaldinho 2002'de zafere ulaştı

    2001'de Brezilyalı yıldız Ronaldinho, Gremio'dan 5 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

    1 yıl sonra Ronaldinho, Japonya-Güney Kore ortaklığındaki Dünya Kupası'nda zafere ulaştı.

    PSG ye transfer olan Dünya Kupası nı kazanıyor #1

    Mbappe 19 yaşında kupayı kazandı

    2017'de Kylian Mbappe, 180 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

    1 yıl sonra Mbappe, Fransa Milli Takımı ile Rusya'daki turnuvaya damgasını vurarak 19 yaşında şampiyonluğa uzandı.

    PSG ye transfer olan Dünya Kupası nı kazanıyor #2

    Messi en büyük eksiği olan Dünya Kupası'nı aldı

    2021 yazında Lionel Messi, gözyaşları içerisinde Barcelona'dan ayrılıp Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

    Messi, 1 yıl sonra kariyerindeki en büyük eksiği tamamlayarak Arjantin ile mutlu sona ulaştı.

    PSG ye transfer olan Dünya Kupası nı kazanıyor #3


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