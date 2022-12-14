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    Romain Saiss, Fransa karşısında oyuna devam edemedi

    2022 Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Fransa ile karşılaşan Fas'ta Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Romain Saiss sakatlanarak oyun kenarına geldi.
    • 14.12.2022 - 22:35
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    Romain Saiss, Fransa karşısında oyuna devam edemedi

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesinde Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Hoalid Regragui yönetimindeki Fas, Al Bayt Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    20 dakika sahada kalabildi

    20. dakikada Fas'ın kaptanı Romain Saiss, yerini Selim Amallah'a bıraktı. Saiss, maç öncesi ısınma hareketleri sırasında bacağında bir ağrı hissetmiş ancak ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Beşiktaşlı stoper ağrıları artınca oyuna daha fazla devam edemedi.

    Romain Saiss, Fransa karşısında oyuna devam edemedi #1

    Portekiz maçında da sakatlanmıştı

    32 yaşındaki savunma oyuncusu ülkesi Fas'ın güçlü rakibi Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldiği mücadelede 57 dakika sahada kalabilmişti. Saiss o maçta yerini Achraf Dari'ye bırakmıştı.

    Romain Saiss, Fransa karşısında oyuna devam edemedi #2

    Tek bacakla oynadığını söylemişti

    Geçtiğimiz günlerde Portekiz maçının ardından açıklamalarda bulunan Saiss, "Sakatlığıma bakacağız. 55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Romain Saiss, Fransa karşısında oyuna devam edemedi #3

    Beşiktaş taraftarı tepki göstermişti

    Bu açıklamaların ardından Beşiktaş taraftarları sosyal medyadan oyuncularına kendisini riske attığını ve daha dikkatli olması gerektiğini söylemişti.

    Romain Saiss, Fransa karşısında oyuna devam edemedi #4


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