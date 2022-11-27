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    Sırbistan'dan FIFA'ya tepki

    FIFA, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Sırbistan'a disiplin soruşturması başlatmıştı. Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, karara tepki göstererek FIFA'yı eleştirdi.
    • 27.11.2022 - 20:36
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    Sırbistan'dan FIFA'ya tepki

    Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA), Sırbistan Futbol Federasyonu'na (FSS) disiplin soruşturması başlatmasının "ikiyüzlülük" olduğunu söyledi.

    Sert dille eleştirdi

    Dacic, FIFA'nın, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile karşılaşan Sırbistan takımının soyunma odasında, "Teslim olmak yok" yazılı "Kosova haritasına resmedilmiş Sırbistan bayrağı" nedeniyle, FSS hakkında disiplin soruşturması başlatmasını sert dille eleştirdi.

    Sırbistan dan FIFA ya tepki #1

    "Böyle bir durumda kimse Ukrayna'ya ceza verir miydi?"

    FIFA'nın FSS hakkındaki disiplin soruşturması kararını "ikiyüzlü" bulduğunu ifade eden Dacic, "Ukrayna'nın 'Kırım Ukrayna'dır' dediğini düşünün. Böyle bir durumda kimse Ukrayna'ya ceza verir miydi?" ifadesini kullandı.

    Sırbistan dan FIFA ya tepki #2

    FIFA, Sırbistan'a disiplin soruşturması başlatmıştı

    Kosova Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şikayette bulunduklarını ve FIFA'nın olayla ilgili FSS'ye "disiplin soruşturması" başlattığını duyurmuştu.

    Sırbistan dan FIFA ya tepki #3


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