Sporun efsaneleri 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kura çekimine katılacak

Rio Ferdinand, Shaquille O'Neal ve Tom Brady'in de aralarında yer aldığı sporun "efsane" isimleri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yarınki kura çekiminde sahne alacak.

FIFA'nın açıklamasına göre FIFA efsanesi ve eski İngiltere kaptanı Rio Ferdinand ile sunucu Samantha Johnson, yarın ABD'nin başkenti Washington'da TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek kura çekimini sunacak.

Dünya sporunun efsane isimleri 7 kez Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) Super Bowl şampiyonu Tom Brady, Amerikan Ulusal Hokey Ligi (NHL) onur listesi üyesi ve dört kez Stanley Kupası şampiyonu Wayne Gretzky, 7 kez Amerikan Ulusal Beyzbol Ligi (MLB) All-Star'ı New York Yankees oyuncusu Aaron Judge ve 4 kez NBA şampiyonluğu kazanan Shaquille O'Neal, kura çekimi asistanları olarak görev yapacak.

KUPA WASHINGTON'DA

FIFA Dünya Kupası şampiyonuna verilecek kupa, başkent Washington'a ulaştı.

Futbolun en büyük ödülü, kura çekiminin yapılacağı John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde sergileniyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.