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    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik

    Dünya Kupası'nda Arjantin, Polonya'yı 2-0 mağlup etti. Maçta Messi'ye yapılan faul sonrası gerçekleştirilen VAR kontrolü sırasında Polonya kalecisi Szczesny, Arjantinli yıldızla iddiaya girdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 12:53
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    2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor.

    2022 FIFA Dünya Kupası'nın en ilginç anlarından birinin, Polonya kalecisi Wojciech Szczesny ile Arjantinli yıldız Lionel Messi arasında yaşandığı ortaya çıktı.

    Szczesny açıkladı

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın temposuz maçlar ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmaların fazlalığı nedeniyle "sıkıcı" geçip geçmediği tartışılırken, Szczesny karma alanda gazetecilere yaptığı açıklamayla ilginç bir ayrıntıyı futbolseverlerle paylaştı.

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #1

    "100 euro iddiaya girdik"

    32 yaşındaki Polonyalı kaleci, penaltı pozisyonuyla ilgili, "Messi'yle penaltı kararı çıkıp çıkmayacağına dair 100 euro iddiaya girdik ve ben kaybettim. Kurallar gereği belki bunun için beni cezalandırırlar. Zaten umursamadığım için Messi'ye parayı vermeyeceğim." diye konuştu.

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #2

    VAR'dan izleme talimatı geldi

    Arjantin'in Polonya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 36. dakikasında, kaleci Szczesny ile Messi hava topu mücadelesine çıktı.

    VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Hollandalı Danny Makkelie, penaltı noktasını gösterdi.

    Szczesny gole izin vermedi

    Kaleci Szczesny, Messi'nin vuruşunda soluna gelen topu kornere çelerek gole izin vermedi.

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #3

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #4

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #5

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #6

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #7

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #8

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #9

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #10

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #11

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #12

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #13

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #14

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #15

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #16

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #17

    Szczesny: Lionel Messi ile penaltı için iddiaya girdik #18

    (Görüntüler TRT'den alınmıştır)


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