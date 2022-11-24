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    Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı

    Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı

    2022 Katar Dünya Kupası'nın H Grubu ilk maçında Uruguay ile Güney Kore 0-0 berabere kaldı.
    • 24.11.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 18:08
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    2022 Dünya Kupası H Grubu'nda günün ilk maçında Uruguay'la Güney Kore, Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 bitti ve iki takım 1'er puanın sahibi oldu.

    Godin'in kafa vuruşu direkten döndü

    Maçın ilk yarısında Uruguay U.J. Hwang'la, Uruguay ise Diego Godin'le gole yaklaşırken iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

    Hwang'ın şutunda top az farkla dışarıya çıkarken kullanılan köşe vuruşunda Godin direği geçemedi.

    İlk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında Uruguay, baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı.

    Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı #1

    Uruguay Valverde ile ikinci kez direğe takıldı

    Maçın 89. dakikasında Uruguay bir kez daha direğe takıldı. Federico Valverde, ceza sahası dışından çektiği şutta direği geçemedi.

    Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı #2

    İki takım 1'er puanın sahibi oldu

    Güney Kore de yakaladığı fırsatları değerlendiremezken mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

    Bu sonucun ardından iki takım da 2022 Dünya Kupası'na 1 puanla başladı.

    Gruptaki ikinci maçlarda Uruguay, Portekiz'le karşılaşacak. Güney Kore ise Gana'yla mücadele edecek.

    Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı #3

    Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı #4

    Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı #5

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