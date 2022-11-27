Wout Weghorst: Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor

Wout Weghorst: Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor

Hollanda Milli Takımı'nda Wout Weghorst, Ekvador karşısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini ve turnuvanın kalan bölümünde daha iyi bir oyun oynamaları gerektiğini söyledi.

2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda, ikinci maçında Ekvador'la 1-1 berabere kaldı.

Hollanda'nın golü Cody Gakpo'dan gelirken Ekvador'un golünü Enner Valencia kaydetti.

Maçın ardından Hollanda Milli Takımı ve Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Keşke Türkiye'de olsaydı"

Ekvador karşılaşmasını değerlendirerek sözlerine başlayan Wout Weghorst, "Şu anda Ekvador'la 4 puandayız. İki taraf da kazanmak için mücadele etti. Çok fazla pozisyona girdik ama değerlendiremedk. Sahip olduğumuz kaliteyi gösteremedik.

Turnuvada ilerlemek istiyorsak bunun farkına varmamız gerekiyor. Kendimize karşı dürüst olmamız gerekiyor. Eğer bu hedefe ulaşmak istiyorsak bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu ayrıca, "Keşke şu anda Türkiye de Dünya Kupası'nda olsaydı. Beşiktaş taraftarına yakında görüşürüz diyorum." ifadelerini kullandı.