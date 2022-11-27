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- Wout Weghorst: Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor
Wout Weghorst: Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor
- 27.11.2022 - 14:33
2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda, ikinci maçında Ekvador'la 1-1 berabere kaldı.
Hollanda'nın golü Cody Gakpo'dan gelirken Ekvador'un golünü Enner Valencia kaydetti.
Maçın ardından Hollanda Milli Takımı ve Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
"Keşke Türkiye'de olsaydı"
Ekvador karşılaşmasını değerlendirerek sözlerine başlayan Wout Weghorst, "Şu anda Ekvador'la 4 puandayız. İki taraf da kazanmak için mücadele etti. Çok fazla pozisyona girdik ama değerlendiremedk. Sahip olduğumuz kaliteyi gösteremedik.
Turnuvada ilerlemek istiyorsak bunun farkına varmamız gerekiyor. Kendimize karşı dürüst olmamız gerekiyor. Eğer bu hedefe ulaşmak istiyorsak bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Golcü oyuncu ayrıca, "Keşke şu anda Türkiye de Dünya Kupası'nda olsaydı. Beşiktaş taraftarına yakında görüşürüz diyorum." ifadelerini kullandı.