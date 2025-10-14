Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk defa FIFA Dünya Kupası sahnesine çıkma başarısı gösterdi.

Afrika Elemeleri D Grubu’nun 10. haftasında sahasında Esvatini ile karşılaşan takım, Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares Stopira’nın golleriyle 3-0’lık net bir skor elde etti.

Bu sonuçla Yeşil Burun Adaları, grubu 22 puanla zirvede tamamlayarak 2026 Dünya Kupası biletini cebine koydu.

KATILMASI KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 22 OLDU

Organizasyona katılması kesinleşen ülke sayısı 22'ye çıktı.

Yeşil Burun Adaları'nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

3 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

YEŞİL BURUN ADALARI NEREDE?

Ülke, Batı Afrika açıklarında yer alan Atlas Okyanusu’nda bir ada ülkesidir.

Senegal’in batısında, Afrika kıtasına yaklaşık 570 km uzaklıktadır.

Ülke, 10 büyük ve birkaç küçük adadan oluşur ve başkenti Praia’dır.