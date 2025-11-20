A Milli Takım’ın Romanya ile oynayacağı play-off maçının saati açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA tarafından merkezi olarak yapılan planlamaya göre, 26 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakanın yeri daha sonra açıklanacak.

ROMANYA'YI GEÇERSEK SIRADAKİ MAÇ SLOVAKYA-KOSOVA MAÇININ GALİBİYLE

Ay-yıldızlılar, Romanya engelini aşması halinde, finalde Slovakya - Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda karşılaşacak.

Bu maçın başlama saati ise TSİ 21.45 olarak belirlendi.