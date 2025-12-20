Beşiktaş, 2 maç sonra kazandı

- Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u 1-0 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
- Siyah-beyazlılar, önceki haftalarda Gaziantep FK ile 2-2, Trabzonspor ile 3-3 berabere kalmıştı.
- Rizespor karşısında elde edilen galibiyetle Beşiktaş, 3 puan sevinci yaşadı.
Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig’de 2 haftadır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisi karşısında kazanarak hasreti sonlandırdı.
BEŞİKTAŞ İKİ MAÇ BERABERE KALMIŞTI
Ligde 15. haftada ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kalmıştı.