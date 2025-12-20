Milot Rashica, bu sezon ligde ilk golünü attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Rizespor'u 1-0 yendi.

Siyah-beyazlılarda 29 yaşındaki kanat oyuncusu Milot Rashica, Karadeniz temsilcisi karşısında bu sezonki ilk lig golünü kaydetti.

KONFERANS LİGİ'NDE 1 GOLÜ VAR

Bu sezon 14’ü Süper Lig, 3’ü Avrupa kupaları olmak üzere 17 maçta forma giyen Rashica, bu maça kadarki tek golünü UEFA Konferans Ligi Elemeleri Play-Off turu ilk maçında Lausanne’ye karşı atmıştı.

Tecrübeli oyuncunun ligde de 2 asisti bulunuyor.

90 DAKİKA OYNADI

Müsabakaya 11’de başlayan Milot Rashica, 90 dakika sahada kaldı.

"REAKSİYON GÖSTERMEMİZ ÖNEMLİYDİ"

Milot Rashica, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rashica, "3 puanı aldığımız için mutluyum. Reaksiyonu göstermemiz önemliydi. Mükemmel oynamamış olsak da hücum oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman hatalar oluyor. Daha çok gol atsak daha iyi olur. Taraftarımıza mücadele ettiğimizi, geliştiğimizi göstermek istedik." dedi.

"FORVET OYNAMAYA ALIŞKINIM"

Açıklamalarına devam eden Kosovalı futbolcu, "Ben aslında forvet oynamaya alışkınım. Türkiye'de sağ kanat oynadım. Kariyerimde daha önce sol kanat, sol içi ve santrfor oynadım. Benim için daha iyiydi forvet oynamak, arkaya koşular atabildim. Takım arkadaşlarım da beni bu pozisyonlarda topla buluşturmaya çalıştı. Golü de böyle bulduk. Ben oynadığım her pozisyonda takımım için elimden gelenin en iyisini yaparım." ifadelerini kullandı.