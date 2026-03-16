ABD Başkanı Trump'tan NATO'ya tehdit: Çok kötü bir gelecek bekliyor

Financial Times'a röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapılması planlanan zirveyi erteleyebileceğini belirterek Pekin yönetimini Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olmaya çağırdı.

"Boğaz'dan fayda sağlayan ülkelerin orada kötü bir şey olmamasını sağlamaya yardımcı olması son derece uygun olur" diyen Trump, ABD'nin Körfez petrolüne Avrupa ve Çin kadar bağımlı olmadığını vurgulayarak müttefiklerden daha fazla katkı beklediğini ifade etti.

Trump, "Eğer bir yanıt gelmez ya da olumsuz bir yanıt gelirse bunun NATO'nun geleceği açısından çok kötü olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"TRUMP'TAN AVRUPA VE ÇİN'E BASKI"

Geçtiğimiz günlerde İran'ın fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı'nı güvence altına almak için Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere'ye 'ortak bir ekip çalışmasına' katılma çağrısı yapan Trump'ın bu açıklaması Avrupa ve Çin'e İran'a karşı yürütülen ABD operasyonlarına katılmaları yönünde baskı olarak yorumlandı.

Ayrıca Trump, Çin'in petrolünün yüzde 90'ını Hürmüz Boğazı üzerinden tedarik ettiğini belirterek Pekin'in yaklaşan zirveden önce harekete geçmesini istedi.

İNGİLTERE'Yİ ELEŞTİRDİ

İngiltere'yi de yavaş tepki vermekle eleştiren Trump, İran'ın askeri kapasitesi büyük ölçüde yok edildikten sonra İngiltere'nin yalnızca iki gemi göndermeyi teklif ettiğini söyledi.

ABD'nin İran'ın petrol ihracat merkezi olan Hark dası ve diğer petrol altyapılarını vurabileceği uyarısında bulunan Trump, "Hark Adası'nı vurmamızdan gördünüz, boru hatları hariç her şeyi hedef aldık" diyerek cuma günü duyurduğu bombardımana atıf yaptı ve "İstersek beş dakika içinde vurabiliriz. Ve onların buna karşı yapabileceği hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.



