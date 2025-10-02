Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da yeni teknik direktör belli oldu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu NK Maribor'da Radomir Djalovic'in futbolcusundan yediği yumruk sonrası görevi bırakmasının ardından Sloven ekibinin yeni teknik direktörü resmen açıklandı.