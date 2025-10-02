Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da yeni teknik direktör belli oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya Ligi ekiplerinden NK Maribor’da, son haftalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak kulüpte iki oyuncunun yaşadığı olay sonrası Teknik Direktör Radomir Djalovic, görevde yalnızca 15 gün kalmıştı.
ANTRENMANDAKİ YUMRUKLAŞMA İSTİFAYI GETİRDİ
Sloven basınından Ekipa’nın haberine göre; Deneyimli hoca, Omar Rekik ve Benjamin Tetteh arasında yaşanan kavgayı ayırmaya çalışırken yumruklanmıştı.
Bu olayın ardından 42 yaşındaki Djalovic, teknik direktörlük görevinden istifa etti.
"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"
NK Maribor’da Radomir Djalovic'ten boşalan koltuğa Boşnak teknik adam Fedja Dudic getirildi.
Kulüp, yeni hocasını "Ekim ayının ilk gününde yeni bir sayfa açıyoruz: Saraybosnalı 42 yaşındaki teknik direktör Fedja Dudic'in NK Maribor'un yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." sözleriyle duyurdu.