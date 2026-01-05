Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ve Kamerun çeyrek finale yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda ev sahibi Fas ile Tanzanya karşılaştı.

Fas, 64. dakikada Brahim Diaz ile bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

FAS'IN RAKİBİ KAMERUN OLDU

Günün diğer maçında ise Kamerun, Güney Afrika'yı 34. dakikada Junior Tchamadeu ve 47. dakikada Christian Kofane'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Güney Afrika'nın tek sayısını 88. dakikada Evidence Makgopa kaydetti.

Fas ile Kamerun, yarı final için mücadele verecek.