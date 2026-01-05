Abone ol: Google News

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ve Kamerun çeyrek finale yükseldi

Afrika Uluslar Kupası'nda Tanzanya'yı 1-0 mağlup eden ev sahibi Fas ile Güney Afrika'yı 2-1 yenen Kamerun, adını çeyrek finale yazdırdı.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 01:08
  • Fas, Tanzanya'yı 1-0 mağlup edip çeyrek finale yükseldi.
  • Kamerun, Güney Afrika'yı 2-1 yenerek üst tura çıktı.
  • Fas ve Kamerun, yarı final için yarışacak.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda ev sahibi Fas ile Tanzanya karşılaştı.

Fas, 64. dakikada Brahim Diaz ile bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

FAS'IN RAKİBİ KAMERUN OLDU

Günün diğer maçında ise Kamerun, Güney Afrika'yı 34. dakikada Junior Tchamadeu ve 47. dakikada Christian Kofane'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Güney Afrika'nın tek sayısını 88. dakikada Evidence Makgopa kaydetti.

Fas ile Kamerun, yarı final için mücadele verecek.

