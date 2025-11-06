Abone ol: Google News

Ajax, John Heitinga ile yolları ayırdı

Ajax, Galatasaray mağlubiyetinin ardından teknik direktör John Heitinga ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 18:23
  • Ajax, Galatasaray'a 3-0 yenilmesinin ardından teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verdi.
  • Sportif Direktör Alex Kroes, alınan kararın acı verici olduğunu ancak ilerleme sağlanamadığını belirtti.
  • Heitinga, Ajax'ta 15 maçta 1.33 puan ortalaması elde etti.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a sahasında 3-0 kaybeden Ajax'ta taşlar yerinden oynadı.

Hollanda ekibinin yönetimi, farklı yenilginin ardından faturayı teknik direktör John Heitinga'ya kesti.

"BU ACI VERİCİ BİR KARAR"

Ajax Sportif Direktörü Alex Kroes yaptığı açıklamada "Bu acı verici bir karar. Ancak son birkaç aya baktığımızda, çok az ilerleme kaydettik ve gereksiz yere puan kaybettik." ifadelerini kullandı.

PUAN ORTALAMASI 1.33

Sezon başında Ajax'ın başına geçen 41 yaşındaki teknik adam, çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 1.33 puan ortalaması tutturdu.

