Arda Ünyay: Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek çok büyük hedef

Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK YÜKSEK BİR MÜCADELE OLDU"

Ünyay, "Çok yüksek bir mücadele oldu. Her maç bizim için önemli. Galatasaray oyuncusu sahada yüzde 100'ünü vermek zorundadır. Sahaya çıktığımda Galatasaray için her zaman yüzde 100'ümü veriyorum" diye konuştu.

"HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"

Son 1 ayda süre bulduğu önemli maçlar sonrası mental olarak kendisini nasıl hissettiğine değinen genç futbolcu, "Son 1 ay içinde önemli maçlarda süre buldum. Burası Galatasaray. Hangi maçta süre aldığımın önemi yok. Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım. Mental açıdan zorlu bir süreçti ama yaşın hiçbir önemi yok. Galatasaray taraftarı her zaman arkamdaydı. Union Saint-Gilloise maçında kırmızı kart gördüğümde de arkamdaydı. Beni alkışlayarak gönderdiler. Bu yaşta bu tecrübelere sahip olmak çok önemli. Çok mutluyum. İnşallah adım adım daha iyi olacağım ve gelişeceğim" ifadelerini kullandı.

"HERKES BENİMLE KONUŞTU"

Örnek aldığı ve beğendiği savunmacıların sorulması üzerine Arda Ünyay, "Abdülkerim Bardakcı mental açıdan bana bu süreçte çok destek verdi. Takımda herkes benimle konuştu. Herkes bana çok destek oldu. Ramos'u çok izlerdim. Buradaki Liverpool maçında Van Dijk'ı 90 dakika izledim. Çok beğendiğim savunmacılar. Ama başta Abdülkerim abi ve Davinson Sanchez'i söylersem daha iyi olur" yanıtını verdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ DE KAZANIRIZ"

Takımdaki büyük hedeflerinden de bahseden Arda, "İnşallah bu takımda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek çok büyük hedef. Zamanında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandığımız gibi Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırız çünkü biz Galatasaray'ız" diyerek sözlerini noktaladı.