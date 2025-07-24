Al Sadd, Brezilyalı forvet Roberto Firmino'yu transfer etti

Katar futbol kulübü Al Sadd, 33 yaşındaki Brezilyalı forvet Roberto Firmino ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KATAR EKİBİ DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den Brezilyalı forvet Roberto Firmino ile 2027 yılına kadar geçerli iki yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

2 YIL ÖNCE SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMİŞTİ

İngiltere'nin Liverpool takımından 2023 yazında Al Ahli'ye transfer olan Brezilyalı forvet, Suudi ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 65 maçta forma giydi ve 21 gol attı.