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Al Sadd, Brezilyalı forvet Roberto Firmino'yu transfer etti

Al Sadd, geçtiğimiz sezon Al Ahli forması giyen Roberto Firmino'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

AA AA
24.07.2025 12:32
Al Sadd, Brezilyalı forvet Roberto Firmino'yu transfer etti

Katar futbol kulübü Al Sadd, 33 yaşındaki Brezilyalı forvet Roberto Firmino ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KATAR EKİBİ DUYURDU 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den Brezilyalı forvet Roberto Firmino ile 2027 yılına kadar geçerli iki yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

2 YIL ÖNCE SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMİŞTİ

İngiltere'nin Liverpool takımından 2023 yazında Al Ahli'ye transfer olan Brezilyalı forvet, Suudi ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 65 maçta forma giydi ve 21 gol attı.

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