Arda Güler yıldızlaştı! Real Madrid üç puanı kaptı

İspanya LaLiga’nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Mallorca’yı ağırladı.

Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı ve 18. dakikada Muriqi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, Real Madrid’in bu sezon yediği ilk gol oldu.

ARDA GOLÜ BULDU

Ev sahibi Real Madrid 37. dakikada sahneye çıkan Arda Güler’le eşitliği yakaladı. Milli yıldız, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

REAL ÖNE GEÇTİ

38. dakikada Vinicius Junior’un vuruşuyla Real Madrid öne geçti.

İLK YARI 2-1 SONA ERDİ

Arda, 45+1’de Mbappe’nin topu filelere gönderdiği pozisyonu pasıyla hazırlasa da gol ofsayt sebebiyle skora yansımadı.

İlk yarı 2-1 ev sahibi üstünlüğüyle tamamlandı.

GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ, 72'DE KENARA GELDİ

55. dakikada Arda Güler topu ağlara gönderse de VAR incelemesiyle gol iptal edildi.

Milli yıldız 72. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

Maçın son bölümünde Real Madrid üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Xabi Alonso'nun öğrencileri ligde 3’te 3 yaptı.

ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ

Arda Güler, 51 kez topla buluştuğu mücadelede 41 pasın 38'ini isabetli kullanarak yüzde 93'lük pas isabetiyle oynadı.

3 uzun pas denemesinde de başarılı olan milli oyuncu, 72 dakika sahada kaldığı mücadelede 2 kez isabetli şut attı.

Arda bu sezon Real Madrid'in ligde oynadığı 3 maçta da ilk 1 1'de kendine yer buldu.