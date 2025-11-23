Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk 6 golle kazandı Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Obolon'u 6-0 mağlup etti.