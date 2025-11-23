Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk 6 golle kazandı

- Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk, Obolon'u 6-0 yendi.
- Golleri Bondar, Tobias, Meirelles, Eguinaldo, Silva ve Elias attı.
- Shakhtar Donetsk, 30 puanla liderliğini sürdürdü.
Ukrayna Premier Lig'in 13. haftasında Obolon, Shakhtar Donetsk'i ağırladı.
Mücadeleyi 6-0'lık skorla kazanmayı başaran Shakhtar Donetsk'in gollerini Valeriy Bondar, Vinicius Tobias, Luca Meirelles, Eguinaldo, Isaque Silva ve Kaua Elias kaydetti.
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla puanını 30 yaparak liderliğini sürdüren Shakhtar Donetsk, ligdeki bir sonraki maçında Kryvbas'ı konuk edecek.
16 puanda kalan Obolon ise Kolos Kolovilka ile karşılaşacak.