Fenerbahçe’den Bakan Yılmaz Tunç’a yapılan ziyaretle ilgili açıklama geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve beraberindeki heyet, dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.
Saran ve beraberindeki heyet daha sonra ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdi.
Sadettin Saran ve beraberindeki heyet ziyaret kapsamında Bakan Tunç'a bir de forma hediye etti.
Ziyaretin ardından ortaya atılan iddialarla ilgili Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi.
Fenerbahçe, Başkan Sadettin Saran'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaptığı ziyarette takdim edilen formada Mert Hakan Yandaş'ın da imzasının bulunması üzerine sosyal medyada çıkan iddialar üzerine açıklama yayınladı.
'İLİŞKİLENDİRİLEMEZ'
Açıklamada, hediye edilen formanın, takım kadrosunda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmî ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra forması olduğu vurgulandı.
Yine açıklamada ziyaretin Mert Hakan Yandaş'la ilişkilendirilemeyeceğinin altı çizildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.
Adalet Bakanlığı makamına gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’a takdim edilen forma, Başkanımız Sadettin Saran tarafından kulübümüz adına sunulmuştur. Söz konusu forma, takım kadromuzda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmî ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra formasıdır.
Formada imzası bulunan futbolcularımızdan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunması; ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemez.
Bu yöndeki yorumlar hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.
Kulübümüz; hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygısını her koşulda sürdürmektedir.
Ziyaret edilen devlet makamlarının, kulübümüzün veya kulüp başkanımızın, devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınması kabul edilemez.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.