Fenerbahçe’den Bakan Yılmaz Tunç’a yapılan ziyaretle ilgili açıklama geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve beraberindeki heyet, dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Saran ve beraberindeki heyet daha sonra ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sadettin Saran ve beraberindeki heyet ziyaret kapsamında Bakan Tunç'a bir de forma hediye etti.

BAKAN TUNÇ'A ZİYARET: BİR DE FORMA TAKDİM EDİLDİ

Ziyaretin ardından ortaya atılan iddialarla ilgili Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi.

Fenerbahçe, Başkan Sadettin Saran'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaptığı ziyarette takdim edilen formada Mert Hakan Yandaş'ın da imzasının bulunması üzerine sosyal medyada çıkan iddialar üzerine açıklama yayınladı.

'İLİŞKİLENDİRİLEMEZ'

Açıklamada, hediye edilen formanın, takım kadrosunda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmî ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra forması olduğu vurgulandı.



Yine açıklamada ziyaretin Mert Hakan Yandaş'la ilişkilendirilemeyeceğinin altı çizildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: