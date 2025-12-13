Abone ol: Google News

Paris Saint-Germain, Metz karşısında hata yapmadı

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 16. haftasında deplasmanda Metz'i 3-2'lik skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 23:12
  • Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 16. haftasında Metz'i 3-2 yendi.
  • Goncalo Ramos, Quentin Ndjantou ve Desire Doue PSG'nin gollerini attı.
  • Bu galibiyetle PSG puanını 36'ya çıkardı, Metz 11 puanda kaldı.

Ligue 1'in 16. haftasında Paris Saint-Germain, Metz'e konuk oldu.

Stade Saint-Symphorien'de oynanan mücadeleyi Paris Saint-Germain 3-2 kazandı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 31'de Goncalo Ramos, 39'da Quentin Ndjantou ve 63. dakikada Desire Doue kaydetti.

Metz'in gollerini ise 42'de Jessy Deminguet ve 80. dakikada Georgiy Tsitaishvili kaydetti.

GELECEK HAFTA PARIS DERBİSİ VAR

Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 36'ya çıkardı. Metz ise 11 puanda kaldı.

PSG, gelecek hafta sahasında Paris FC'yi konuk edecek. Metz ise Lorient deplasmanına gidecek.

