Atalanta ile Lazio berabere kaldı

- Atalanta, Serie A'nın 7. haftasında Lazio ile 0-0 berabere kaldı.
- Bu sonuçla Atalanta 11, Lazio ise 8 puana ulaştı.
- Gelecek hafta Atalanta, Cremonese'ye; Lazio ise Juventus'a karşı oynayacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Atalanta, sahasında Lazio'yu konuk etti.
New Balance Arena'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonuçla birlikte Atalanta, 11 puan ile 8. sırada yer aldı. Lazio ise 8 puan ile 11. sırada konumlandı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligde gelecek hafta Atalanta, Cremonese'ye konuk olacak. Lazio, Juventus'u konuk edecek.