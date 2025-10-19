Abone ol: Google News

Atalanta ile Lazio berabere kaldı

Atalanta, Serie A'nın 7. haftasında evinde Lazio ile golsüz berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 21:20
Atalanta ile Lazio berabere kaldı
  • Atalanta, Serie A'nın 7. haftasında Lazio ile 0-0 berabere kaldı.
  • Bu sonuçla Atalanta 11, Lazio ise 8 puana ulaştı.
  • Gelecek hafta Atalanta, Cremonese'ye; Lazio ise Juventus'a karşı oynayacak.

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Atalanta, sahasında Lazio'yu konuk etti.

New Balance Arena'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Atalanta, 11 puan ile 8. sırada yer aldı. Lazio ise 8 puan ile 11. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde gelecek hafta Atalanta, Cremonese'ye konuk olacak. Lazio, Juventus'u konuk edecek.

