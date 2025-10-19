Atalanta ile Lazio berabere kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Atalanta, sahasında Lazio'yu konuk etti.

New Balance Arena'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Atalanta, 11 puan ile 8. sırada yer aldı. Lazio ise 8 puan ile 11. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde gelecek hafta Atalanta, Cremonese'ye konuk olacak. Lazio, Juventus'u konuk edecek.