Göztepe, Mehmet Şamil Öztürk'ü transfer etti

Göztepe, son olarak Kayserispor forması giyen genç kaleci Mehmet Şamil Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 20:14
  • Göztepe, Mehmet Şamil Öztürk ile 2 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Genç kaleci, son olarak Kayserispor'da oynuyordu.
  • Kulüp, Öztürk'ü sosyal medya açıklamasıyla duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki kaleci Mehmet Şamil Öztürk ile 2 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmet Şamil Öztürk, kendisini 2 yıl kulüp opsiyonlu 2,5+2 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Şamil'e bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz." denildi.

KAYSERİSPOR'DA OYNUYORDU

Genç kaleci, en son Kayserispor forması giymişti.

