Göztepe, Mehmet Şamil Öztürk'ü transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki kaleci Mehmet Şamil Öztürk ile 2 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmet Şamil Öztürk, kendisini 2 yıl kulüp opsiyonlu 2,5+2 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Şamil'e bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz." denildi.

KAYSERİSPOR'DA OYNUYORDU

Genç kaleci, en son Kayserispor forması giymişti.