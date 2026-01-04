Atalanta'ya Roma karşısında tek gol yetti

- Atalanta, Serie A'nın 18. haftasında deplasmanda Roma'yı 1-0 mağlup etti.
- Maçın tek golü, 12. dakikada Giorgio Scalvini'den geldi.
- Atalanta, galibiyetle puanını 25 yaparken, Roma 33 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Atalanta, Roma'yı ağırladı.
New Balance Arena'da oynanan maçı Atalanta 1-0 kazandı.
Atalanta'nın galibiyet golünü 12. dakikada Giorgio Scalvini kaydetti. Roma'da oynayan milli futbolcu Zeki Çelik, Atalanta karşısında 90 dakika sahada kaldı.
LİGDEKİ DURUM
Atalanta bu sonuçla birlikte puanını 25 yaparken Roma, 33 puanda kaldı.
Atalanta, ligin gelecek haftasında Bologna deplasmanına gidecek. Roma ise Lecce'nin konuğu olacak.