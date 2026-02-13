Atletico Madrid, Barcelona'yı farklı yendi

- Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona'yı 4-0 yendi.
- Golleri Eric Garcia (KK), Antoine Griezmann, Ademola Lookman ve Julian Alvarez kaydetti.
- Rövanş 3 Mart'ta oynanacak.
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Atletico Madrid, Barcelona'yı konuk etti.
Mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başaran Atletico Madrid'in gollerini 6. dakikada Eric Garcia (KK), 14. dakikada Antoine Griezmann, 33. dakikada Ademola Lookman ile 45+2. dakikada Lookman'ın asistiyle Julian Alvarez kaydetti.
8 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ
52. dakikada Pau Cubarsi ile bulduğu gol, 8 dakikalık VAR incelemesinin ardından ofsayt kararıyla iptal edilen Barcelona'da Eric Garcia, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Karşılaşmanın rövanşı 3 Mart Salı akşamı oynanacak ve kazanan taraf Real Sociedad-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.