Real Madrid’de mobbinge uğradığı iddialarına Arda Güler'den yanıt geldi

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'de mobbinge uğradığı iddiaları İspanya medyasında geniş yer bulmuştu.

20 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"ÜZÜNTÜYLE TAKİP ETTİM"

Arda, iddiaları şu şekilde yalanladı:

Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim. İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum. Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum.