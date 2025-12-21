Atletico Madrid, Girona'ya 3 attı

- Atletico Madrid, LaLiga'nın 17. haftasında Girona'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
- Golleri Koke, Conor Gallagher ve Antoine Griezmann kaydetti.
- Atletico Madrid 37 puanla 3. sırada, Girona ise 15 puanla 18. sırada yer aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Girona'ya konuk oldu.
Estadi Montilivi'de oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 3-0 kazanmayı başardı.
Karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Koke, 38. dakikada Conor Gallagher ve 90+2. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, 37 puanla haftayı 3. sırada kapattı. Girona, 15 puanla 18. sırada yer aldı.
Ligde gelecek maçta Atletico Madrid, Real Sociedad'a konuk olacak. Girona, Mallorca deplasmanında mücadele edecek.