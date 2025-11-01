Atletico Madrid'den Sevilla önünde net galibiyet

- Atletico Madrid, LaLiga'nın 11. haftasında Sevilla'yı 3-0 mağlup etti.
- Maçta golleri Julian Alvarez, Thiago Almada ve Antoine Griezmann attı.
- Atletico Madrid 22 puana yükselirken, Sevilla 13 puanda kaldı.
İspanya LaLiga 11. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Sevilla'yı ağırladı.
Metropolitano Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri Julian Alvarez penaltıdan, Thiago Almada ve Antoine Griezmann kaydetti.
ATLETICO, PUANINI 22 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid ligde 22 puana yükselirken, Sevilla 13 puanda kaldı.
Ligin sonraki haftasında Atletico sahasında Levante'yi ağırlayacak. Sevilla ise Osasuna'yı konuk edecek.