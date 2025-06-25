Auckland City - Boca Juniors maçı gecikmeli sona erdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda 3. ve son hafta maçları oynandı.

Turnuvanın zayıf takımlarından olan Yeni Zelanda ekibi Auckland City, Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile karşılaştı.

BOCA İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Boca, müsabakaya beklendiği gibi üstün başlarken 26. dakikada öne geçti.

Köşe vuruşu sonrası Di Lollo kafayı vururken direkten dönen topu kaleci Nathan Garrow çekmek istedi ancak başarılı olamadı ve top filelerle buluştu.

Sarı-lacivertliler üst üste girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

AUCKLAND EŞİTLİĞİ YAKALADI

Auckland City, 52. dakikada beraberlik golünü buldu.

Ceza sahasında Christian Gray kafayla topu ağlara gönderirken, takımı turnuvadaki ilk gol sevincini Boca Juniors'a karşı yaşadı.

50 DAKİKA ARA VERİLDİ

Bu golden kısa süre İsveçli hakem Nyberg, olumsuz hava koşulları nedeniyle maçı durdurdu ve iki takımın oyuncuları soyunma odasına girdi.

Yaklaşık 50 dakika sonra, karşılaşma 55. dakikadan itibaren devam etti.

BOCA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Boca Juniors, 59'da Merentiel ile 2. golü buldu ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem golden önce elle oynama belirleyerek golü iptal etti.

KAZANAN ÇIKMADI

Kalan dakikalarda sarı-lacivertlilerin etkili ataklarına karşı kaleci Garrow gole izin vermedi.

İki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

C GRUBU'NDA DURUM

Auckland City, turnuvada kalesinde 17 gol gördüğü grubu 1 puanla tamamlarken, Boca Juniors da 2 puanla Benfica ve Bayern'in ardından 3. oldu.